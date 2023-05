Vinte policiais que atuam nas delegacias de Sinop receberam o brevê de conclusão do curso

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Sinop (499 km ao norte de Cuiabá), realizou neste sábado (13.05) a formatura da 3ª Turma do Curso de Operador de Mandado de Alto Risco (Comar), realizado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol) com instrutores do Grupo de Operações Especiais (GOE).



Participaram do curso 20 policiais entre escrivães, investigadores e delegados, da 1ª Delegacia de Polícia de Sinop, Delegacia de Roubos e Furtos (Derf), Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, além da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

O delegado regional de Sinop, Carlos Eduardo Muniz, reconheceu a necessidade de oferecer melhores instruções para a equipe e destacou a importância do conhecimento compartilhado durante o curso para a rotina dos policiais que enfrentam cenários críticos de segurança no cumprimento de mandados em operações policiais.



“Nós temos que preparar o policial para o pior dos cenários, para que ele esteja preparado para agir em qualquer situação. Nós queremos que os policiais estejam cada vez mais preparados, mais técnicos e aptos a proteger a própria vida e a do cidadão”, destacou.

O delegado titular da GOE, Frederico Murta, lembrou que neste ano ainda haverá o treinamento de outras seis turmas e ressaltou que o curso é uma ideia nova e essencial para a garantia da segurança e da vida do policial civil que constantemente se arrisca durante operações policiais.



“Não só pela efetividade de que a medida será cumprida com maior eficiência, mas também pela segurança, uma vez que os policiais estarão melhores treinados para exercer sua função, garantindo a segurança dos envolvidos, do próprio alvo e das pessoas que estão no entorno, ou seja, o cidadão que vive naquele local”, ponderou.

O escrivão Elton Citadella participou do curso e reconheceu a necessidade do Comar, que garante a segurança e preserva a vida do policial. “Com este curso eu me sinto mais preparado e capaz de sempre voltar para minha família, após uma operação”, agradeceu.



A entrega dos brevês também contou com a presença do comandante do 11ª Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel PM, Pedro Miguel, do secretário de Trânsito e Transporte Urbano de Sinop, major PM Rodrigo Varela e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Sinop, Aloísio Pereira de Barros.