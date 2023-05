A prefeitura de Sapezal (565 quilômetros de Sinop) fechou a contratação dos shows de Rio Negro e Solimões e Amado Batista. Os artistas, que têm vários anos de carreira, irão animar as festividades em comemoração ao aniversário do município, em 18 de setembro.

Além de Sapezal, Rio Negro e Solimões irão cantar também na 29ª Feira Agropecuária de Canarana (Feican), no dia 12 de julho. Na noite seguinte, Israel e Rodolfo sobem ao palco principal. A apresentação da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex será no dia 14. No dia 15, haverá o show com Murilo Huff.

Já Amado Batista se apresentará também na Exposição Agropecuária e Comercial (Expofeliz) em Feliz Natal (130 quilômetros de Sinop), em setembro. A abertura será com o show da dupla sertaneja, Bruno e Barreto. Murilo Huff canta no dia 7. No dia 8, será o show com Amado. Joelma fará o encerramento no dia 9.

Os irmãos Rio Negro e Solimões são do Estado de São Paulo e começaram a carreira na década de 90, conquistando o sucesso nacional com músicas como “Deus Me Livre”, “Tentei Te Esquecer”, “Frio da Madrugada” e “Só Lembranças”. A dupla é conhecida por misturar ritmos regionais do Norte e Nordeste do Brasil em suas canções, e já vendeu milhões de discos ao longo de sua carreira. Eles também já ganharam diversos prêmios, incluindo o Grammy Latino em 2004, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Amado Batista, por outro lado, nasceu em Goiás. Ele é conhecido por suas músicas românticas e já lançou mais de 40 álbuns ao longo de sua carreira, vendendo mais de 35 milhões de cópias. Alguns de seus maiores sucessos incluem canções como “Secretária”, “Meu Ex-Amor”, “Seresteiro das Noites”, “Princesa”, entre outras. É considerado um dos artistas mais populares da música brasileira e já recebeu diversos prêmios, incluindo o Troféu Imprensa e o Prêmio Sharp.