Um suspeito, preso anteriormente por tráfico de drogas, foi atuado mais uma vez pelo mesmo crime

Investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) apreenderam, nesta segunda-feira (15.05), no bairro Jardim Itália, em Sinop, 10 quilos de entorpecente e duas armas de fogo que pertenceriam a integrantes de uma facção criminosa.



As apreensões ocorreram após uma denúncia à Polícia Civil relatando que armas e drogas estavam escondidas em uma residência usada por uma facção. Os investigadores foram ao local averiguar as informações e surpreenderam um suspeito no local, que confessou ter armas e entorpecentes escondidas em seu quarto.

Foram encontrados 11 tabletes de substância análoga à maconha, uma pistola de calibre 9 mm e um revólver de calibre 38 com munições. O suspeito já havia sido preso anteriormente em posse de entorpecente e foi autuado mais uma vez tráfico de drogas, além de posse ilegal de arma de uso restrito.