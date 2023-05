O vagão de uma carreta carregada de soja tombou na manhã desta terça-feira (16), na BR-163, em Terra Nova do Norte. O acidente acabou causando lentidão no trânsito local, que ficou com sistema de ‘pare e siga’. O motorista não se feriu e assinou o termo de recusa de atendimento.

Segundo informações passadas pelo condutor da carreta, ele seguia sentido norte quando uma outra carreta foi fazer uma ultrapassagem irregular no mesmo sentido. Para não haver a colisão frontal, o motorista conduziu a carreta para o acostamento, vindo a tombar o segundo vagão.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Concessionária Via Brasil estiveram no local realizando os procedimentos cabíveis.