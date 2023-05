Evento foi realizado nesta terça-feira (16) no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São José

Aferição de pressão arterial e sinais vitais, emissão de fotos 3x4, plastificação de documentos pessoais, orientação jurídica pelo Procon estadual e municipal. Esses foram alguns dos serviços oferecidos aos moradores do município de Sorriso durante o Mutirão da Cidadania, realizado nesta terça-feira (16), no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São José.

O Mutirão da Cidadania é um projeto pensado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. Dona Josefa Oliveira da Silva, por exemplo, foi até o evento para renovar os documentos pessoais. “A renovação é possível fazer no Ganha Tempo, mas quando eu recebi no celular que teria o Mutirão da Cidadania e que poderia renovar os documentos, resolvi aproveitar a oportunidade porque estava mais perto de casa”, contou.



Já Vitor Oliveira da Silva, trabalhador rural, também aproveitou a oportunidade para tirar a segunda via da certidão de nascimento para poder tirar a Carteira Nacional de Identificação, o CPF e o título de eleitor. Ele contou que estava trabalhando em uma propriedade rural, mas como resolveu ir pra cidade, precisava dos documentos para poder trabalhar.

“É necessário, por que como eu vou trabalhar de carteira assinada sem os documentos? Como a empresa vai me contratar sem meus documentos? Então esse serviço está sendo muito útil”, afirmou o trabalhador.



A secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, enfatizou a alegria de poder participar do Mutirão da Cidadania no município de Sorriso, que tem sido um grande parceiro do Estado de Mato Grosso, por meio da Prefeitura e da primeira-dama do município, Jucélia Ferro.

“A primeira-dama e secretária de Assistência Social, Jucélia Ferro, também é presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social (Coegemas), que representa as 141 secretarias de Assistência Social do Estado. E ela é uma grande parceira do Governo, nós temos várias ações, várias frentes, inclusive, junto ao Governo Federal para trazer uma melhoria para todos municípios e todas as secretarias municipais”, disse.



Grasi Bugalho lembrou que o Mutirão da Cidadania, realizado nesta terça-feira (16) em Sorriso, é justamente para trazer alguns programas e algumas ações em parceria com o município. “É juntar os nossos esforços para fazer cada vez melhor pra população”, completou a secretária.

O evento contou com a presença do prefeito de Sorriso, Ari Lafin, e da secretária de Assistência Social e primeira-dama de Sorriso, Jucélia Ferro. Também estiveram presentes a secretária adjunta de Estado de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Marilene Marchese, e o secretário adjunto de Estado de Direitos Humanos, Kennedy Dias.



“Esse é um programa idealizado pela nossa primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, que envolve toda a sociedade e o município. Então, para o município é uma honra receber o mutirão aqui em Sorriso, porque vai beneficiar muitas pessoas que não tem condições, nem tempo pra ir ao cartório, tirar foto, tirar certidão, então vai beneficiar as pessoas que mais precisam aqui no bairro e ao redor”, enfatizou a secretária Jucélio Ferro.



O prefeito Ari Lafin agradeceu a presença da secretária de Assistência Social e Cidadania, Grasi Bugalho, principalmente em um momento importante de aproximação das ações das duas secretarias. “O Governo tem ajudado com os projetos que estão linkados, como o de distribuição de cestas, o SER Família, por meio dos cartões e dos cursos profissionalizantes, e isso faz com que a gente possa dar assistência ao ser humano e não o assistencialismo, entender qual é a dificuldade do ser humano e poder cuidar dele”, concluiu.



Visita aos projetos sociais



Durante a ida a Sorriso, a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania visitou os projetos sociais realizados pelo município, acompanhada da primeira-dama municipal e secretária de Assistência Social, Jucélia Ferro, como a horta comunitária criada em um terreno próximo ao CRAS São José pelos próprios moradores e que agora é apoiada pelo município e o Centro de Convivência da Pessoa Idosa. A secretária Grasi também visitou as instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Serviços oferecidos