Uma pessoa morreu em acidente envolvendo 3 veículos, na BR-364, altura da Serra de São Vicente. Tráfego ficou interditado por horas na manhã desta quarta-feira (17) até a remoção dos envolvidos e trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a empresa Rota do Oeste, que administra a rodovia, equipe de resgate foi acionada para atender acidente com 3 carretas e uma caminhonete, às 8h36. No local, os agentes encontraram o condutor da caminhonete preso às ferragens já sem vida. Os caminhoneiros não sofreram ferimentos e dispensaram atendimento médico. A PRF isolou o local até o trabalho de perícia e da apuração.



O trânsito ficou interditado até por volta das 11h. As causas do acidente não foram divulgadas.