Atacante foi julgado pela expulsão na semifinal da Copa Verde, contra o Goiás

O atacante Deyverson foi flagrado deitado na cama e debaixo da coberta durante julgamento virtual do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Após a imagem viralizar nas redes sociais, o jogador explicou o ocorrido.

A audiência foi realiza nessa terça-feira. Procurado pela reportagem do ge, Deyverson se manifestou por meio da assessoria. - Ele (Deyverson) estava sentado no escritório normalmente e atendeu o STJD. Depois que terminou a parte dele, ele foi ao quarto e achou que tinha desligado a câmera.

O atleta de 32 anos foi julgado pela expulsão no segundo duelo da semifinal da Copa Verde, contra o Goiás. Segundo a súmula, ele recebeu o segundo cartão amarelo por golpear com o uso do braço o rosto do adversário. Denunciado nos artigos 250 e 254-A§1º,II, ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), Deyverson foi absolvido por unanimidade de votos.

Além do atleta de 32 anos, o atacante Isidro Pitta e o ex-técnico do Cuiabá, Ivo Vieira, foram julgados por expulsões na partida contra o Goiás pela Copa Verde. Por infração do artigo Art. 250§2º do CBJD, Pitta foi suspenso por uma partida convertida em advertência.

O jogador paraguaio recebeu o segundo cartão amarelo ao dar um pontapé em um adversário, e está liberado para jogar. O Cuiabá volta a campo nesta segunda-feira, contra o Cruzeiro, pela 7ª rodada do Brasileirão. Com quatro pontos, o Dourado aparece na 18ª colocação.