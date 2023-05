O motorista que morreu em um acidente no km-346 da BR-364, Serra de São Vicente, na manhã desta quarta-feira (17), não morreu em decorrência da colisão, mas sim devido a facadas. A causa da morte foi confirmada nesta tarde, horas depois do acidente, pelo exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML).

Conforme apurado pelo Estadão Mato Grosso, o corpo do motorista estava cheio de ferimentos, mas os dois mais graves foram feitos por uma faca nas regiões do estômago e do coração.

Mais cedo, durante a ocorrência do acidente da Serra de São Vicente, áudios que circularam pelo WhatsApp relataram que dois motoristas estavam brigando pelo rádio e após um bater no outro, um dos caminhoneiros desceu do veículo com uma faca e golpeou a vítima. A informação, entretanto, ainda não havia sido confirmada.

Além das duas carretas, outro caminhão e uma caminhonete também acabaram envolvidos no acidente, mas só o motorista esfaqueado morreu. Até o momento, não há informações sobre a identidade de quem esfaqueou a vítima. O caso será investigado.