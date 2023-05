Após quarenta dias, Mato Grosso desmobilizou suas forças de segurança, que estavam na caçada aos criminosos que atacaram Confresa (1.160 km de Cuiabá) no dia 9 de abril. O balanço da Operação Canguçu conta 18 bandidos mortos em confrontos e quatro presos, sendo dois acusados de dar suporte logístico ao bando.

Em comunicado, o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, tenente-coronel Alexandre Mendes, enalteceu a coragem dos agentes que foram até Tocantins atrás do bando.

“Não foram quarenta horas, foram quarenta dias, onde as patrulhas poderiam encontrar o seu epílogo num desfecho inesperado. Num local inóspito. Onde trilhas, vales e pântanos, palmilhados sob alta-tensão, poderiam revelar encontros fatais, por minutos intermináveis”, diz trecho da mensagem.

O coronel comemorou a "vitória no deserto Canguçu", que levou os agentes ao limite do físico ao mental. “E louvo essa vitória na vida de cada guerreiro e guerreira que atravessou o deserto Canguçu. A cada confronto entre o bem e o mal, onde o adversário fez-se derrotado. A cada apreensão a despojar do inimigo suas armas”, escreveu.

O ataque aconteceu no dia 9 de abril. O bando chegou à cidade em veículos blindados e com armamentos de grosso calibre. Parte dos bandidos foi até o quartel da Polícia Militar da cidade e explodiu o portão. Em seguida, queimaram um carro em frente ao local.

Outra parte foi à sede da empresa de transporte de valores Brinks, anexo ao batalhão militar. Lá, os bandidos colocaram bombas no muro e conseguiram invadir o local. A expectativa era levar entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões. O plano foi frustrado, contudo, em razão de um dispositivo de segurança que liberou uma fumaça tóxica, semelhante ao enxofre, que impedia que qualquer pessoa permanecesse dentro do cofre.

Após a fuga, o grupo chegou a entrar em confronto com a Força Tática, antes de fugir em direção ao Tocantins, onde foram cercados pelas forças de segurança de cinco estados.

Confira a nota completa:

A vitória no deserto Canguçu

Essa é a terceira vez que tento iniciar essas linhas de agradecimento. Talvez seja a quarta, confesso. O que me ocorre, contudo, é pensar somente nos quarenta dias de deserto enfrentado por Jesus, evento bíblico que sucede ao seu batismo e inaugura sua jornada como nosso Salvador. Penso nesse deserto de tribulações, aridez emocional e dificuldades, enquanto reflito sobre os quarenta dias de “Operação canguçu”, que se desmobiliza nesse momento, e também constituiu-se como batismo de fogo às centenas de bravos policiais que lá estiveram. Verdadeiro deserto a provar do que cada um e uma era feito. Levando-os ao limite, do físico ao mental, da fé na missão à desesperança momentânea, por vezes ao fim de dias aparentemente vãos de jornadas vertiginosas. Do deserto das noites insones e esposas sem notícias. Do deserto dos filhos vistos somente do outro lado da tela do celular, quando muito.

Não foram quarenta horas, foram quarenta dias onde as patrulhas poderiam encontrar o seu epílogo num desfecho inesperado. Num local inóspito. Onde trilhas, vales e pântanos, palmilhados sob alta-tensão poderiam revelar encontros fatais, por minutos intermináveis. Para quem se dispõe a enfrentar o novo cangaço, com seu arsenal e poderio, é somente no poder de quem esteve entre as feras e vencendo foi servido, Jesus Cristo!, que poderíamos também obter vitória. E vencemos.

E louvo essa vitória na vida de cada guerreiro e guerreira que atravessou o deserto Canguçu. A cada confronto entre o bem e o mal onde o adversário fez-se derrotado. A cada apreensão a despojar do inimigo suas armas (fartas e impressionantes). A cada ocasião em que somente a união na sua forma mais pura tornou possível o impossível, considerando a extensão territorial de busca, independente do uniforme que se usava, do Estado e instituição a que pertenciam, havia um só sentimento e coração, pois no deserto todos se igualam ante as agruras e objetivos comuns. A vitória inaudita obtida nessa estação ecológica de Tocantins chamada “Canguçu”, palco do nosso deserto, tem nome e sobrenome, e em espírito de gratidão que agora injeta meus olhos passo a honrar no que segue.

A quem Deus usou como mão para suprir, proporcionar meios, e principalmente acreditar e encorajar a todos nesses quarenta dias: o governador Mauro Mendes. Foi ele que como maestro regeu essa grande orquestra em harmonia de disposições e ânimos. Foi ele quem afiançou com sua palavra e ação contundente todo esforço empenhado, e o cumpriu, fazendo-se presente física ou remotamente durante toda a operação; como líder servidor sempre pronto. Ao secretário de segurança pública Cesar Roveri, que coordenou as forças de segurança com competência e dinâmica. Ao Cel PM Roque (e briosa equipe!) por sua liderança, experiência e técnica durante cada segundo da operação. Aos Comandos Regionais de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Peixoto de Azevedo, Barra do Garças, Água Boa e Vila Rica. Às tropas da ROTAM, do BOPE, do Ciopaer e do Gefron. À diretoria central de inteligência da PMMT. Aos irmãos de farda de outros Estados na pessoa dos Comandantes-Gerais das PMs de Tocantins, Pará, Minas Gerais e Goiás: muito obrigado. A todos profissionais da segurança pública que estiveram direta ou indiretamente envolvidos nesse desfecho bem-sucedido, a minha marcial continência e agradecimento.

Quero concluir essas linhas precárias, diante do imenso dever da gratidão, com a frase final da provação enfrentada por Cristo em seu deserto: “por fim, o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servi-lo”. Em Canguçu, podemos dizer o mesmo. Amém.

Alexandre Mendes – Cel PM

Comandante-Geral da PMMT