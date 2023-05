Um homem de 44 anos, suspeito de matar a facadas o caminheiro Edivaldo Francisco Junior, de 38 anos, foi preso nesta quarta-feira (17) pela Polícia Civil. O trabalhador foi morto após uma briga de trânsito no trecho da BR-364, na Serra de São Vicente, e, depois, envolveu-se em um acidente no local. A polícia não revelou a identidade do suspeito.

Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 8h, no KM 346 da BR-364. A via foi totalmente interditada no sentido norte (Rondonópolis-Cuiabá). Os socorristas tentaram reanimar o motorista que ficou preso às ferragens, mas o homem não resistiu durante o atendimento médico. Outros três motoristas saíram ilesos e assinaram termo de recusa para encaminhamento ao hospital.

A Rota do Oeste informou que a carreta VW 25 390 branca, placa Brasil, onde estava o motorista que morreu, seguia sentido norte e colidiu com a lateral da Scânia R540 cinza, placa Brasil. Em seguida, a VW atingiu a caminhonete GM S10 branca, placa Brasil, que capotou. Por fim, a WV atingiu lateralmente a Iveco 460 branca, placa Campo Verde-MT. Os demais motoristas nada sofreram.

O caminhoneiro será transportado para cidade da Marília, em São Paulo, onde será sepultado nesta sexta-feira (19). O velório está previsto para se iniciar às 13h, no Cemitério da Saudade.