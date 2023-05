O caso só foi comunicado ao pai da menor nesta quarta-feira (17), dois dias depois do crime ter ocorrido. O suspeito foi acusado de embriagar e estuprar a adolescente. O caso passa a ser investigado pela Polícia Judiciária Civil.



Conforme registro da Polícia Militar, o pai da menor de 13 anos procurou o Núcleo da PM em Carlinda, relatando que foi informado pela tia da menor que havia sido vítima de violência sexual na noite da última segunda-feira. O pai, que é divorciado da mãe, foi até a residência da ex mulher para conversar com a filha.



A menor relatou ao pai que o namorado da irmã a chamou para ir em uma lanchonete a noite, ela foi ao encontro do suspeito. No local ingeriu bebida alcoólica e posteriormente se deslocaram até uma construção, onde teria "feito sexo" com o suspeito. A menor foi então levada até a sua residência.



O pai apresentou áudios no ato da denúncia e o caso passa a ser investigado.