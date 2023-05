Os flagrados na posse de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes podem ser presos como autores dos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso sejam condenados, os criminosos podem ser punidos com penas de reclusão, que podem atingir quatro a oito anos, além de multa. As penas podem ser aumentadas de acordo com o número de condutas praticadas.