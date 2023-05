O acidente envolvendo a Toyota Hilux preta foi, na noite de sexta-feira (19), na rotatória entre as avenidas Bruno Martini e Magda Pissinatti. Os ocupantes do automóvel não se feriram e a Guarda Municipal foi acionada.

A versão apurada e, que deve ser investigada, é que a caminhonete trafegava pela rotatória, quando foi fechado por outro veículo e, ao tentar desviar, o condutor acabou perdendo o controle da direção, subindo o canteiro da rotatória e atingindo um poste de energia elétrica.

O poste teve a base completamente arrancada do chão, caindo sobre a carroceria do automóvel e bloqueando parcialmente a passagem de outros veículos. Com o impacto, a caminhonete teve a lateral esquerda frontal e carroceria bastante danificadas.