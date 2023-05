De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito teria rasgado a farda de um dos PMs, o que levou os militares a agirem com força física, ocasionando em uma lesão no rosto dele ao ser derrubado no chão. O suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade e responde por ameaça, lesão corporal, desacato, desobediência e resistência.

O veículo dele ficou estacionado no local.