Jovem de 24 anos foi esfaqueado no pescoço ao tentar separar briga de casal em bar de Sorriso. Ele recebeu atendimento médico e passa bem. Polícia Militar foi acionada por populares informando que havia um homem ferido no local.



No endereço, os agentes encontraram a vítima esperando a polícia. Ele estava sangrando e disse que estava no bar, quando o casal começou a brigar. Diante do fato, ele tentou separar os envolvidos, momento que foi atacado pelo homem com uma facada no pescoço.



Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Suspeito do crime não foi localizado.