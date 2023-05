O acidente envolvendo um Ford Focus prata ocorreu, na tarde deste domingo (21), numa praça do bairro Jardim Curitiba. Duas pessoas, que estavam no veículo, receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas ao Hospital Regional Jorge de Abreu, pelo Corpo de Bombeiros. Não foi detalhado se estariam em estado grave.

A versão, que passa a ser apurada pela Polícia Militar, é que o carro trafegava por uma avenida e o motorista perdeu o controle da direção. Com isso, subiu a calçada, invadiu a área de passeio e colidiu no playground. Assim que as vítimas foram retiradas, com a ajuda de moradores, o carro começou a pegar fogo.

As chamas se alastraram rapidamente e ficou totalmente destruído. Os bombeiros combateram o incêndio com um caminhão Auto Bomba Tanque. O fogo também destruiu parte das estruturas do parque infantil (balanço, escorregador e outros). Não havia crianças nos brinquedos, no momento do acidente.