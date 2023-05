Entre os suspeitos estão dois policiais militares da reserva; essa é a 4º tentativa de invasão na região

Doze pessoas foram presas nesse sábado (20) suspeitas de invadir uma fazenda, localizada a 70 km de Ribeirão Cascalheira. Entre os suspeitos, sendo três mulheres e nove homens, dois são policiais militares da reserva. Um dos policiais presos estava armado com um revólver, que foi apreendido junto com munições.

O secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri destacou o grande aparato utilizado pelos suspeitos para cometer o crime. "Os criminosos estavam com carreta e contêineres, o que mostra que não eram simples invasores, mas sim, pessoas com recursos", afirmou.

Na ação, os policiais apreenderam também uma carreta, um carro e dois conteinêres refrigerados, que seriam utilizados como alojamentos. Os suspeitos, veículos e equipamentos apreendidos foram levados para a delegacia de Ribeirão Cascalheira.

A ação foi a quarta tentativa frustrada de invasão de terras na Região do Araguaia este ano. De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri, as forças policiais atuam de forma intensa e rápida para coibir os crimes de invasões em propriedades rurais.

A ação foi conjunta entre policiais militares e civis dos municípios de Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascalheira e Nova Xavantina.