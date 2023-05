Um criminoso, suspeito de ter furtado uma motocicleta XRE de cor vermelha no bairro Jardim Buritis, em Sinop, morreu baleado em confronto com a Polícia Militar, na noite deste sábado (20). O homem teria cometido o crime com a ajuda de um comparsa, que acabou preso no final da ocorrência.

O nome e a idade do criminoso morto ainda não foram divulgados. De acordo com o site Só Notícias, durante a fuga o suspeito que conduzia a moto bateu em uma cerca de arame, no bairro Vila Mariana. Um dos suspeitos correu rumo uma região de mata e começou a atirar contra os policiais, que revidaram.

O bandido foi baleado e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Polícia Civil.