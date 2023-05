De acordo com noticias locais, o homem tinha problemas com familiares da ex-namorada; foi atingido no braço, no tórax e na nuca

O advogado Hurcarlos Santos França, de 38 anos, foi assassinado com oito tiros neste domingo (21), no município de Arenápolis (234 km de Cuiabá). A vítima foi atingida no braço, no tórax e na nuca. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 19h, no bairro Vila Nova.

Uma testemunha informou que o homem estava em frente de sua residência quando o suspeito passou em uma motocicleta efetuando os tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima ainda com vida. Mas, ao dar entrado no hospital da cidade, o advogado não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o site 'Verdade em Foco', o homem era perseguido por familiares da ex e já havia registrado vários boletins de ocorrência em função disso, inclusive por tentativa de homicídio por parte de um primo da ex-companheira.

Hurcarlos era casado e deixa dois filhos.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.