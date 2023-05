Na manhã de hoje (22) durante abordagem a ônibus na BR 070, em Poconé-MT, equipe PRF encontrou aproximadamente 1000 pontos de LSD com uma passageira. Durante entrevista, a conversa contraditória da passageira chamou atenção da equipe. Ao realizar uma fiscalização mais minuciosa, foram encontrados com ela duas carteiras do ilícito.

A mulher falou que levaria os selos para o município de São José dos Quatro Marcos/MT. A passageira e o ilícito foram encaminhados a Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas.