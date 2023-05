As diligências ocorreram na manhã desta terça-feira (23), durante a Operação Rota 98 II.

Polícia Federal apreendeu R$ 33,8 mil em espécie de uma organização criminosa que movimentava o tráfico de drogas de Mato Grosso para o Maranhão. As diligências ocorreram na manhã desta terça-feira (23), durante a Operação Rota 98 II.

De acordo com a investigação, o esquema ocorria no envio de entorpecentes de Cuiabá para São Luís (MA). Na ação, dois alvos foram presos preventivamente e um homem foi detido em flagrante com um documento falso. Além disso, foram apreendidos R$ 33 mil em espécie. Também foram bloqueados R$ 280 mil em bens dos criminosos.



Os investigados devem responder por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a mais de 15 anos de prisão.