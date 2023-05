Em menos de 24 horas, seis pessoas morreram em confronto com a Polícia Militar em quatro cidades do estado. Ao todo, as ações ocorreram em Campo Verde, Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana da capital.

A PM informou que são ações distintas e, como procedimento padrão, em todos os casos de confrontos são instaurados inquéritos para investigar o caso. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP-MT) também foi procurada, mas até a última atualização desta reportagem, não houve retorno.

Em todas as ações, os suspeitos que morreram estariam envolvidos na prática de roubos de veículos, segundo a polícia. Confira os confrontos abaixo.

Várzea Grande

Um homem morreu e outro fugiu após troca de tiros com o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no Bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande (MT), região metropolitana de da capital, na tarde desta terça-feira (23).

Segundo a PM, uma equipe da Inteligência da Rotam já estava investigando um grupo que estaria envolvido com roubos de carros na cidade. Quando os militares chegaram em uma casa na tentativa de abordar os suspeitos, um homem começou a atirar contra a equipe, que revidou.

O suspeito armado morreu. Já um outro homem que estava na residência fugiu para uma área de mata do bairro e não foi localizado.

Cuiabá

Um adolescente, de 16 anos, e um homem de 29 anos morreram em confronto com a PM, no Bairro Lixeira, na capital, na segunda-feira (22). Um terceiro envolvido, de 17 anos, ficou ferido e foi levado para o hospital.

Eles são suspeitos de roubarem um carro no sábado (20). Ao serem abordados pelos policiais, os suspeitos empreenderam fuga em alta velocidade, com manobras perigosas. Em dado momento, eles efetuaram disparos de arma de fogo, o que começou o confronto com a PM.

Segundo a polícia, o suspeito de 29 anos possui passagem criminosa por roubo a mão armada. Já o adolescente, de 16 anos, possui passagem por furto. O terceiro suspeito, de 17 anos, possui passagem por tráfico de drogas.

Rondonópolis

Um homem suspeito de roubar um carro e agredir a condutora no Bairro Jardim Santa Laura, em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, morreu em confronto com a Polícia Militar, na noite dessa segunda-feira (22).

Segundo a polícia, a vítima estava chegando em casa quando foi abordada por duas pessoas armadas em uma moto. Na ação, os suspeitos agrediram a vítima com socos no rosto e roubaram o carro dela.

Conforme o boletim de ocorrência, após a vítima fazer a denúncia, os policiais iniciaram as buscas e, ao passar pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), visualizaram o veículo roubado, momento em que foi dada a ordem de parada.

Campo Verde

Dois homens foram baleados e morreram após reagirem à abordagem da Polícia Militar, na noite de segunda-feira (22), em Campo Verde, a 139 km de Cuiabá. Uma pistola e um revólver foram apreendidos.

Os dois são suspeitos de envolvimento com uma associação criminosa especializada em roubos de carretas e cargas agrícolas.