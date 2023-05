A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (24.05), em Peixoto de Azevedo, mais um criminoso ligado a uma facção que praticou, ao menos, quatro homicídios na cidade e na vizinha Matupá, ambas no norte de Mato Grosso.



A equipe da Delegacia de Peixoto procurava pelo autor dos crimes há alguns dias e nesta quarta-feira ele foi localizado em um garimpo, a 40 quilômetros da cidade. O jovem de 19 anos integra uma facção criminosa e contra ele havia mandados de prisão preventiva, expedido no último dia 10 de maio, pelos homicídios de Walakis Orti da Silva, 25 anos, e Eduardo dos Santos Silva, 28 anos. As vítimas foram mortas a tiros na noite do dia 1º de abril, em uma residência em frente a um campo de futebol no bairro Nova Esperança, em Peixoto de Azevedo.



Conforme a apuração, o criminoso é investigado por outros dois assassinatos ocorridos em Matupá, no dia 26 de abril. O casal Adrian César da Silva Rodrigues, 21 anos, e Lays Teixeira Cristina Marinho, 20 anos, foi alvejada por disparos de arma de fogo na porta de casa quando, aparentemente, estavam saindo do imóvel onde residiam.

Após o cumprimento dos dois mandados de prisão, o investigado será encaminhando ao centro de detenção de Peixoto de Azevedo, onde ficará à disposição da Justiça.