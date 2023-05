Empresário, 53, foi sequestrado por dois bandidos em uma garagem de veículos na tarde de quarta-feira (24), em Sinop. De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens invadiram o estabelecimento na avenida Itaúbas, no centro da cidade, e ameaçou o dono e os funcionários no local.

No local, os suspeitos amarraram os funcionários, 25, 26, 42, exigiram aparelhos celulares e prenderam eles no interior da empresa. Segundo os agentes, a vítima relatou que os dois estavam bastante agressivos e nervosos.

Insatisfeitos, os suspeitos, sendo um menor de idade, 16, pegaram o proprietário da garagem como refém e o sequestraram em uma caminhonete SW4. Durante todo o trajeto, os bandidos exigiram que a vítima fizesse transações via Pix.

Conforme o boletim, os bandidos percorreram por toda a cidade até chegarem na MT-140, em uma plantação de milharal. Neste local, eles tentaram fazer mais transações bancárias, porém, sem êxito. Em seguida, abandonaram o veículo e o empresário no milharal às margens da rodovia.

Já em rondas na MT-140, após o acionamento dos funcionários da garagem, os agentes da Polícia Militar avistaram duas pessoas saindo do milharal, onde foi feita a abordagem. Com um dos suspeitos, foi encontrado um revólver calibre 38, com 6 munições. Já com o outro suspeito, foi encontrado dois celulares das vítimas.

Os dois suspeitos, 16, 24, confessaram o crime de roubo e foram encaminhados à delegacia. A vítima passa bem e não sofreu nenhum ferimento.

