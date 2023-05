Ação das forças de segurança de Mato Grosso desencadeada na manhã desta quinta-feira (25.05), no município de Cláudia, frustrou uma tentativa de invasão de terras dentro da área do assentamento 12 de Outubro.



Policiais do 3º Pelotão de Polícia Militar, unidade do 11º Batalhão de Sinop, receberam uma denúncia sobre a presença de um grupo de pessoas já no processo de medição e delimitação dos lotes. No local apontado não havia mais concentração de pessoas, porém os policiais encontraram indícios da demarcação iniciada, como estacas de madeira fincadas nas duas margens da via que corta o assentamento.



Durante as buscas aos possíveis invasores, diversas pessoas foram abordadas nas proximidades. Uma delas, um homem de 48 anos, acabou sendo presa. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, o que o tornava um procurado da Justiça. A participação dele na tentativa de invasão será apurada.



Tolerância zero



As forças policiais, civil e militar, atuam em conjunto em todo Mato Grosso com rondas ostensivas, investigações, monitoramento e atividades de inteligência com o objetivo de prevenir e reprimir as invasões. A determinação do governador Mauro Mendes é de tolerância zero às ocupações ilegais de terras no Estado.