A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Arenápolis, representou pelos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão domiciliar contra o suspeito do homicídio que vitimou o advogado Hur-Carlos Santos França, ocorrido no último domingo (21.05), no município.



Os mandados foram deferidos com urgência pela Vara Única de Arenápolis, com parecer favorável da Promotoria de Justiça. O suspeito Rafael Alan Silva Rodrigues não foi localizado e segue procurado pela Polícia.



Policiais da Delegacia de Arenápolis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na desta manhã de quinta-feira (25), e apreenderamno local das buscas o vestuário utilizado pelo suspeito na prática criminosa - um capacete da Honda Biz branca utilizada no momento do crime, diversos documentos que comprovam que o suspeito reside no local e um celular danificado, que estava jogado na churrasqueira para ser destruído.

Os objetos encontrados durante as buscas fortalecem a investigação para convalidar o trabalho já realizado pela Polícia Civil, confirmando os indícios de envolvimento do suspeito no homicídio. A motocicleta Honda Biz não foi localizada, apontando que o suspeito pode tê-la escondido em outro local. No momento do cumprimento do mandado, não havia ninguém na residência em que o suspeito reside com a sua convivente. A Polícia Civil vai inserir o nome do suspeito na lista de procurados.



Segundo o delegado responsável pelas investigações, Hugo Abdon de Araújo Lima, a identificação da autoria do homicídio e do veículo utilizado no crime foram possíveis após várias diligências realizadas pela equipe de investigação da Polícia Civil.

“Desde que a Polícia Civil foi acionada do homicídio qualificado, a equipe de tem trabalho incessantemente para elucidar o crime. O pedido de prisão e as apreensões são fruto de trabalho investigativo de ponta. As investigações foram intensificadas com objetivo de prender o autor dos fatos e esclarecer todas as circunstâncias do crime, inclusive a motivação”, disse o delegado.