A Polícia Federal incinerou hoje, dia 25/05, mais de 1,2 tonelada de drogas que foram apreendidas ao longo dos anos 2022 e 2023. Vale dizer que dentre as principais apreensões estão duas, de cloridrato de cocaína, que ocorreram em fevereiro desse ano.

Foram apreendido 550 kg que estavam sendo transportadas por um caminhão e outra, 462 kg, estavam sendo transportadas por aeronave particular, sendo a apreensão efetuada no aeroporto de Sinop. Outras duas apreensões significativas ocorreram em outubro do ano passado: uma com 30 kg e outra com 31 kg, ambas referentes a maconha.

As demais apreensões ocorreram ao longo dos anos 2022 e 2023, em pequenas quantidades.