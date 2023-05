Suspeito confessou o delito e deverá responder ao crime em liberdade

A Polícia Judiciária Civil em Juína em uma ação exitosa conseguiu recuperar na tarde desta quinta-feira (25), diversos aparelhos eletro eletrônicos que haviam sido desviados por um vendedor de 19 anos de idade de uma loja de móveis e eletrodoméstico da cidade.

Os policiais receberam informações de que o suspeito que é funcionário de uma rede de lojas de móveis e eletrodomésticos, estaria desviando vários objetos da loja e guardando-os em sua residência no bairro Módulo 05, local em que os policiais e o delegado adjunto do Cisc, Dr. Jean Andrade, fizeram diligência e conversaram com o suspeito e sua esposa, onde ele confessou o crime e disse ter pego todos os objetos, mas que não teria efetuado o pagamento para a loja, assumindo desta forma ter furtado os produtos.

Após a confissão, o suspeito foi levado para a delegacia de polícia juntamente com os produtos de furto, a fim de prestar esclarecimentos, e diante de sua confissão e de não haver situação de fragrante, o suspeito foi ouvido e liberado para responder ao inquérito policial em liberdade.

Foram recuperados: 01 fone de ouvido quantum 200, 01 Mesa de Gamer, 01 Iphone 14, 01 celular Motorola, Moto G, 01 Mouse Pad Viper Pró, 01 Mouse Vip Pro, 01 Teclado Vip Pro, 01 Caixa de Som JBL Xtreme3, 01 Notebook Acer nitro 5, 01 cadeira Gamer, 01 Painel de TV, 01 Ventilador Arno, 01 TV AOC Roku TV 43 polegadas, 01 Cama Box, 01 Aparelho de Ar-condicionado de 12 mil BTUs.

Todos os produtos avaliados em mais de 30 mil reais foram entregues para a empresa.