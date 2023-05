Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) denunciou o motorista Edmirson Pereira Campos, 55, pelo acidente registrado no ano passado no qual 8 pessoas morreram. Acusado dirigia ônibus da empresa Itamarati e bateu contra um caminhão, na BR-163, em Vera.



Consta no documento da promotoria de Justiça que o dirigia em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas, utilizando o celular enquanto dirigia, sem a devida atenção ao trânsito, sob excessivo cansaço e fadiga, acabando por invadir a faixa da pista contrária, causando abalroamento com caminhão.



Veículo saiu de Cuiabá as 22h do dia 16 de maio de 2022 com destino a Sinop (500 km ao Norte). Próximo a Lucas do Rio Verde, o veículo quebrou de madrugada. Sem conserto, os passageiros foram transferidos para outro ônibus, que os deixou na rodoviária de Lucas a fim de esperar outro veículo e concluir a viagem. O que não aconteceu.



Por volta das 10h, o mesmo motorista, Edmirson, apareceu e estava visivelmente transtornado e aborrecido com a situação, iniciando-se uma discussão com os passageiros, pois ele afirmava que não iria levá-los, mas após alguma negociação, acertou-se que ele completaria a viagem.



“Reiniciando a viagem, conforme relatos de vários passageiros, Edmiurson dirigia muito nervoso, proferindo xingamentos, utilizando celular enquanto conduzia o veículo, em alta velocidade, ultrapassando veículos e caminhões, chegando a balançar o ônibus de forma percebível aos passageiros”, narra o documento.



A certa altura do trajeto, ele invadiu a pista contrária e bateu contra o veículo conduzido por José Aparecido da Silva Oliveira. Com a batida, o ônibus ficou com a frente destruída e a carreta tombou na margem da estrada. Caminhoneiro ficou gravemente ferida. Apuração constatou que o motorista dirigia com velocidade entre 80 e 100 km/h.



20 passageiros ficaram feridos no acidente e 8 morreram no local ou no hospital. Motorista perdeu o braço esquerdo.



“Ante o exposto, denuncio EDMIRSON PEREIRA CAMPOS como incurso no art. 302 § 1º, IV, do CTB2 , por 08 (oito) vezes, bem ainda, no art. 303 § 1º3 c.c. 302 § 1º, IV, do CTB, por 09 (nove) vezes, tudo em concurso formal (art. 70 do CP)4 requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citandose o denunciado, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória”, é trecho da denúncia oferecida pelo promotor Daniel Luiz dos Santos, no dia 23 de maio, uma ano após o acidente.



Denúncia ainda não foi avaliada pela Justiça.