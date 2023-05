Um menino, 9 anos, foi espancado pela própria mãe, 32 anos, no Distrito de Irenópolis, em Juscimeira (157 km de Cuiabá). A mulher foi presa por maus-tratos e lesão corporal grave. Conforme informações, a polícia foi acionada pelo Conselho Tutelar. Aos policiais, as conselheiras contaram que a denúncia chegou ao órgão via WhatsApp.

Na conversa, haviam várias fotos do menor com lesões pelo corpo, causadas por agressões da mãe. No local, os agentes constataram diversos ferimentos pelo corpo do menor, comprovando as agressões visualmente. O menino ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

A mulher foi presa e encaminhada à delegacia de Juscimeira, onde foi ouvida e liberada por não haver flagrante. Ela irá responder a inquérito que será instaurado para apuração dos fatos.