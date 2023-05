Investigações seguem em andamento para identificar a motivação do crime

O homem investigado como autor do homicídio que vitimou o advogado Hur-Carlos Santos França teve o mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (26.05), após se apresentar na Delegacia de Arenápolis, na presença do seu advogado.



O suspeito teve o mandado de prisão decretado pela Justiça com base em investigações da Polícia Civil que identificaram indícios da autoria do investigado nos fatos. Na quinta-feira (25), foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, ocasião em que foram apreendidos roupas e um capacete, usados no dia do crime e um aparelho celular danificado.



Ao ser interrogado na Delegacia de Arenápolis, o investigado optou por permanecer em silêncio e falar apenas em juízo. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Hugo Abdon de Araújo Lima, a Polícia já tem elementos de provas suficiente para indiciar o investigado pelos crimes de homicídio pelo motivo torpe e também pelo porte ilegal de arma de fogo.



“Será representado pela conversão da prisão temporária em preventiva do suspeito, que ficará preso enquanto perdurarem as investigações, que agora seguem com o foco de elucidar a motivação do crime”, disse o delegado.