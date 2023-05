Duas pessoas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros, na tarde desta sexta-feira (26), depois de uma colisão entre duas camionete, uma camionete GM S-10 e outra, uma Ford D40, de cor branca. O acidente ocorreu na Rodovia Bruno Martini, próximo a Comunidade São Lucas, em Sinop.

Os bombeiros retornavam do atendimento do capotamento quando depararam com o acidente. Quatro pessoas estavam no interior da camionete S-10, duas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o Hospital Regional. O motorista da camionete Ford não se feriu.

De acordo com informações, os veículos seguiam sentido opostos quando a Ford, carregada com podas de arvore, foi adentrar em um bairro e colidiu. A Polícia Militar estava no local colhendo relatos dos condutores.