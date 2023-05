Foram 2,6 mil pistolas para unidades de Cuiabá e Várzea Grande; investimento nesta entrega foi de R$ 5,7 milhões

O Governo de Mato Grosso entregou 2.600 pistolas para a Polícia Militar, em solenidade realizada nesta sexta-feira (26.05), na Praça das Bandeiras, em Cuiabá. As novas armas, que reforçarão as unidades de Cuiabá e Várzea Grande, são pistolas de calibre .9mm da fabricante austríaca Glock, consideradas as mais modernas no mercado, e representam investimento de R$ 5,7 milhões.

O governador Mauro Mendes destacou que a compra dos novos materiais faz parte da modernização de equipamentos e armamentos que o Governo do Estado vem realizando ao longo dos últimos quatros anos, proporcionando melhor qualidade na segurança pública do Estado.

“Finalizamos mais uma entrega, modernizando nossas estruturas, equipamentos e armamentos das nossas forças de segurança. Estamos aqui há quatro anos e são inúmeras as melhorias em diversas áreas, assim como na Segurança. Antigamente recebíamos pistolas doadas e hoje temos aquisições próprias, e podemos bater no peito e dizer que as forças de segurança de Mato Grosso são as mais equipadas do Brasil”, comemorou o governador.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Correa Mendes, ressaltou que, com as novas armas, cada policial militar terá em mãos uma pistola para cautela permanente, permitindo a atuação e defesa da segurança pública com maior agilidade e eficácia.

“Essas 2,6 mil armas entregues hoje para as unidades de Cuiabá e Várzea Grande fazem parte de um total de mais de 6 mil armas que serão entregues para todo o Estado, para que o polícial tenha em mãos sua própria pistola, com cautela permanente, para desempenhar seu trabalho. Quero agradecer ao governador Mauro Mendes pelo empenho e investimento na segurança pública, que atingiu um marco muito grande de ser, hoje, uma das mais equipadas do país”, completou.

As armas serão destinadas aos efetivos pertencentes ao 1º e 2º Comandos Regionais, sediados em Cuiabá e Várzea Grande, respectivamente, além do Comando de Policiamento Especializado, como o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Batalhão Ambiental e Batalhão de Trânsito.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel César Augusto Roveri, enfatizou a importância que o Governo do Estado tem dedicado à área.

“Estamos na terceira entrega do ano para a segurança pública e isso demonstra o quanto o governo está empenhado com a categoria, pois agora cada policial terá o seu equipamento próprio e isso fará um grande diferencial. Esse é mais um grande investimento e estaremos sempre dispostos para atender aos cidadãos de Mato Grosso”, afirmou.

O deputado federal e ex-comandante-geral da PMMT Coronel Assis parabenizou o governador Mauro Mendes e destacou que a compra de novas armas e materiais só é possível devido ao compromisso do Governo com a eficiência da administração pública e continuidade de trabalho.

“É muito gratificante poder estar nesta manhã e ver a entrega dessas pistolas aos nossos policiais, que antes tiravam dinheiro do bolso para poder comprar uma arma e hoje terão a sua própria, graças ao Governo do Estado. O governador adquiriu e entregou para todos os militares armas modernas e padronizadas, resultando também na economia em capacitação e duração do armamento, que pode durar até 26 anos a mais do que atualmente”, ressalta.

O deputado estadual e sargento da reserva remunerada Elizeu Nascimento ressaltou que o governador Mauro Mendes atendeu a luta da Polícia Militar em ter novas armas e equipamentos.

“O Governo do Estado trouxe muitos investimentos, que possibilitaram a compra dessas novas armas. Isso é resultado do trabalho do nosso governador, que tem um compromisso forte com a segurança pública do Estado”, finalizou.

Modernização

Ainda na cerimônia, o governador Mauro Mendes realizou a entrega de uma nova pistola para o soldado Namesses Alves Cabral, que aposentou seu revólver antigo de calibre .38. O policial atuou na Operação Canguçu, diretamente no enfrentamento aos bandidos que atacaram a cidade de Confresa no dia 9 de abril.

“A modernização do equipamento é muito importante para nós, policiais, e agora, com essa nova arma e com cautela própria, nós poderemos ter um trabalho muito mais ágil e efetivo, em qualquer lugar do Estado”, avaliou o soldado Alves Cabral.

Além das armas novas, o Governo do Estado também entregou 130 mil munições para a Polícia Militar.

Estiveram presentes no evento os secretários de Estado Laice Souza (Comunicação) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); o diretor da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Rubens Sadao Okada; os deputados federais, coronel Assis e Fábio Garcia; o deputado estadual Elizeu Nascimento; o comandante da 13º Infantaria de Cuiabá, general Kurt Everton Werberich; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alessandro Borges; a comandante-adjunta da PMMT, coronel Francyanne Siqueira Chaves, além de demais autoridades militares e civis.