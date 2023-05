O caso veio a público depois que o jovem postou na internet vídeos mostrando o comportamento inadequado do padre

O padre Denis Lucati Silvério firmou acordo e pagará R$ 40 mil ao pernambucano Luiz Gabriel da Silva Monteiro Valente. No início do mês, o artista de rua acusou o pároco de importunação sexual. O crime teria ocorrido depois que Luiz Gabriel foi convidado pelo padre para trabalhar na paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, em Primavera do Leste (234 km de Cuiabá).

De acordo com informações do portal Primeira Página, no bojo do acordo, as partes concordaram em não divulgar mais materiais privados na internet. O caso também não será levado à Justiça.

Além do reconhecimento retroativo e recolhimento de todos os encargos trabalhistas relativos aos dias 1° de fevereiro a 23 de abril de 2023, Luiz Gabriel ainda receberá R$ 30 mil a título de indenização por danos morais e R$ 10 mil por custas trabalhistas.

O caso veio a público depois que o jovem postou na internet vídeos mostrando o comportamento inadequado do padre. Segundo ele, o pároco, que renunciou as suas funções, teria o convidado para vir para Mato Grosso sob a promessa de trabalho e melhores condições de vida.

Desde as primeiras noites em Primavera do Leste, porém, o jovem teria sofrido importunação sexual por parte do sacerdote. Com a negativa às investidas do padre. Luiz Gabriel relatou que passou a ser maltratado pelo padre que também não pagou corretamente os serviços prestados pelo jovem à igreja.