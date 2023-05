O professor aposentado, Ilson Barbosa, idade não revelado, morreu em um acidente entre moto e caminhão, por volta das 12 horas desta sexta-feira, dia 26 de maio, na estrada da Balsa, distante cerca de 03 ou 04 km do centro de Juara.



Segundo informações do motorista do caminhão Scania, placa AZP6J33, de Minas Gerais, Diones Sarria de Aguiar, que preferiu não gravar entrevista, professor Ilson Barbosa, vinha no sentido contrário ao seu, da cidade para a Balsa do Rio Arinos, pilotando a moto Honda Bros placa NTY 2770 e quando chegou numa distancia de cerca de 50 metros do seu caminhão, que vinha no sentido Balsa cidade, começou a pender o corpo para a esquerda, perdeu o controle da moto e venho em sua direção, chocando-se de frente com o veiculo que ele dirigia.



Como o professor Ilson possuía um sitio na região e costumava se deslocar constantemente pela estrada, também era conhecedor de todas as curvas e perigos que ele oferece, mas, segundo informações, não costuma correr a ponto de provocar um acidente desta magnitude.