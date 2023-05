De acordo com a Polícia Militar, um homem armado chegou no local a pé, com o rosto coberto por um capacete, e efetuou tiros contra o empresário, de 32 anos. Os tiros também atingiram as outras três vítimas.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi atingido por nove disparos. Já uma das mulheres sofreu um tiro na cabeça, outra no rosto e a terceira nas costas.