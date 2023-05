O motorista de uma carreta ficou ferido após se envolver em um acidente com outro veículo de carga, na BR-163, em Vera, no norte do estado, no fim da tarde dessa sexta-feira (26). De acordo com a concessionária que administra a rodovia, uma equipe de resgate foi acionada por volta 18h para atender a ocorrência envolvendo duas carretas. Um dos veículos bateu na traseira do outro.

Com o impacto da batida, teve derramamento de grãos na pista. O acidente deixou a estrada interditada por cerca de três horas. A pista só foi liberada durante a noite dessa sexta. A demora para a liberação foi pela dificuldade de retirar os veículos da rodovia e também para fazer a limpeza da estrada. A causa do acidente ainda está sendo investigada. O motorista ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso. O estado de saúde dele não foi confirmado.