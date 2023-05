Um Chev/Tracker 12T, ano 2022, roubado em Belo Horizonte (MG), foi localizado abandonado em uma estrada rural de Colíder, neste sábado (27). Populares informaram à Polícia Militar que na referida estrada, próximo à comunidade Marco de Cimento, havia um veículo abandonado.

Os policiais foram até o local e encontraram o carro às margens da estrada, bastante empoeirado. O veículo estava sem placas, mas através do serviço de inteligência, pelo número dos vidros do automóvel, os policiais constataram se tratar de veículo com notificação de furto/roubo.

O carro foi removido por uma empresa de guincho, até o pátio da Delegacia de Polícia Civil de Colíder.