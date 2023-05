A invasão ocorreu logo após sua companheira, a candidata de Cuiabá ter perdido o concurso para a representante de Várzea Grande

O marido de uma das candidatas derrotadas no concurso Miss gay Mato Grosso invadiu o palco e quebrou a coroa ao saber que havia perdido a competição. O caso aconteceu em Cuiabá nesse sábado (27). A final do evento era disputada por Nathally Becker, esposa do homem e que representava Cuiabá na competição, e Emanuelly Belini, que representava Várzea Grande.

No momento do anúncio, quando as duas estavam no palco e é anunciada a derrota de Nathally o homem invade o palco.

As pessoas que acompanhavam o evento gravaram a cena. O vídeo mostra o homem tomando a coroa da mão da cerimonialista e a arremessando contra o chão. Em seguida, ele pega outra coroa e quebra. A confusão só para quando ele é contido pela organização do evento.