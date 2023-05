Polícia Militar prendeu dois criminosos suspeitos de aplicarem um 'salve' em um homem após ele supostamente furtar a motocicleta de um integrante de facção criminosa em Pontes e Lacerda (444 km de Cuiabá). A vítima levou pelo menos 90 chibatadas na sexta-feira (26) e a prisão da dupla ocorreu no sábado (27).

Conforme as informações apuradas, os criminosos receberam a informação de que a vítima tinha furtado a motocicleta de um integrante de facção criminosa na sexta-feira (26). Após os criminosos tomarem conhecimento do fato, os bandidos localizam a vítima e o levaram para outro local. O homem foi agredido com pelo menos 90 chibatadas como punição pelo ato.



Foi apontado que a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros com vários ferimentos nas costas. Ele foi levado ao Hospital Vale do Guaporé. A Polícia Militar foi acionada e durante as diligências conseguiram prender dois criminosos. Ambos foram encaminhados à delegacia.