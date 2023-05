Motociclista perdeu controle da moto, invadiu pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta

Um homem morreu na manhã de domingo (28), na MT-320 próximo à cidade de Nova Canãa do Norte (106 km de Alta Floresta), depois de uma colisão entre a motocicleta que ele conduzia e um veículo de carga.

De acordo com informações da Via Brasil, o acidente ocorreu por volta das 06h, próximo à cidade de Nova Canãa do Norte, a moto seguia sentido norte quando o condutor perdeu o controle direcional invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com a carreta, que seguia sentido sul.

O condutor da moto faleceu no local. A polícia foi avisada e a Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) analisou as circunstâncias do acidente para elaboração de laudo. O corpo do motociclista foi encaminhado para exame de necropsia e liberado posteriormente para a família fazer o velório e enterro.