De acordo com a Polícia Militar, a discussão começou após o motorista quase atropelar um dos proprietários do estabelecimento.

O motorista de uma caminhonete, de 36 anos, destruiu um container, que é uma conveniência de bebidas, nesse domingo (28), no Centro do município de Cláudia. De acordo com a Polícia Militar, o homem quebrou o comércio após uma discussão com o proprietário do local.

Testemunhas filmaram a ação do motorista. O vídeo mostra ele dando ré em direção à conveniência, em alta velocidade. Com o impacto da batida, o para-choque e a frente do carro ficam destruídas. Segundo o tenente da Polícia Militar, Fernando Borges de Oliveira, as equipes foram acionadas por volta de 23h, após um homem destruir a conveniência.