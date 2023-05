A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (29), a operação “Mãos ao Alto” que tem o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas no modal aéreo, associação para o tráfico e organização criminosa.

Foram expedidos pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT três mandados de prisão temporária, cinco mandados de busca e apreensão, além de arresto de bens nas cidades de Sinop/MT, Primavera do Leste/MT, Belém/PA e Novo Progresso/PA.

A investigação teve início após operação conjunta da Polícia Federal, Gefron, PMMT e CIOPAER, realizada em 26/02/2023, que interceptou a aeronave de pequeno porte, Marca CESSNA AIRCRAFT, MODELO 182N, assim que pousou no aeroporto Presidente João Batista de Figueiredo, em Sinop/MT, com 462kg (quatrocentos e sessenta e dois quilos) de cocaína.

Na ocasião o piloto foi preso em flagrante delito e os seus aparelhos telefônicos foram apreendidos. Após a prisão, as forças policiais apreenderam 1.700kg (mil e setecentos quilos) de cocaína escondidos entre folhas e lonas, em uma região de mata do pantanal de Poconé/MT, após identificar a origem do trajeto da aeronave, uma pista clandestina localizada no interior da fazenda São José, naquele município.

Assim a droga apreendida em Sinop/MT seria apenas uma parte daquela mantida em depósito pelo mesmo grupo criminoso em Poconé/MT, que ainda seria transportada pelo modal aéreo.

As medidas adotadas hoje visam atingir o núcleo da organização criminosa, com a segregação temporária dos principais membros, além das apreensões de itens no interesse da investigação, de 2 aeronaves e o arresto de ativos financeiros, no montante de 10 milhões de reais.

A operação “Mãos ao Alto”, faz alusão a abordagem realizada ao piloto durante flagrante no aeroporto municipal de Sinop-MT, quando foi verbalizado, logo após o pouso, para que mantivesse suas mãos para cima até que todos estivessem em segurança, já que o fato ocorreu no horário de grande movimento de passageiros no aeroporto.