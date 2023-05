Um homem, de 30 anos, morreu na noite de segunda-feira (29), após colidir a motocicleta que pilotava contra uma placa de sinalização na MT - 320 em Nova Canaã do Norte a 106km de Alta Floresta. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima do acidente foi identificada como Samuel da Silva Gomes, ele seguia sozinho na moto quando perdeu o controle da direção e atingiu uma placa de sinalização, sendo arremessado para fora da pista.

A vítima foi encontrada dentro de um córrego, em meio à vegetação, de acordo com site Canaã Notícias, uma ambulância passava pelo local momentos após o acidente e prestou os primeiros socorros a vítima.

Após ser prontamente socorrido com sinais vitais, a vítima foi encaminhada ao pronto atendimento no município de Colíder, no entanto apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo após dar entrada no hospital.

O corpo foi encaminhado para exames de necropsia .