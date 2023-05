No último domingo, 28, o Miss Gay Mato Grosso anunciou que vai processar por dano e ameaça o homem que invadiu o palco do Cine Teatro Cuiabá e quebrou a coroa que iria ser entregue à ganhadora Emannuelly Belini, transformista vencedora do concurso.

Matheus Oliveira é marido da segunda colocada, Nathally Becker, e causou tumulto por não aceitar o resultado.

Em um vídeo gravado por uma pessoa que estava na plateia, é possível ver o momento em que ele toma a coroa das mãos da Miss Brasil Gay, Letícia Valentinni, que passaria o título, e joga o objeto no chão.

Em pronunciamento no Instagram, a equipe do concurso, voltado para homens gays que performam como drag queens, lamentou o ocorrido e desejaram à vencedora “um reinado glamuroso e atividades que reflitam a voz e os anseios da comunidade LGBTQIAP+”. Além disso, afirmaram que a equipe jurídica do evento foi acionada

“Informamos que a equipe jurídica do nosso concurso foi acionada e tomará as devidas providências legais quanto ao fato criminoso (art. 163 e 147, ambos do CP) ocorrido e que foi lamentavelmente presenciado por todos ali presentes. Por fim, ratificamos a escolha feita pelo júri do concurso e nos solidarizamos com a Miss eleita, bem como com a Miss que ficou em 2º lugar, visto que não responde por atitudes desatinadas de terceiros."

Em vídeo no Instagram, Matheus Oliveira, companheiro de Jonathan, que performa como Nathally Becker, afirmou que sua atitude foi “impensada”.

“Agi em um momento de muita emoção, tristeza e revolta e deixei que esses sentimentos ruins me dominassem. Esse sentimento não tem nada a ver com ganhar ou perder, porque tenho a certeza de todo empenho da Nathally em representar o Mato Grosso no Miss Brasil Gay, sei que esse desejo de meu companheiro é o mais puro que vocês possam imaginar” afirmou Matheus.