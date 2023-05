O motorista de um caminhão prancha ficou preso às ferragens após um acidente de trânsito. A ocorrência envolvendo ainda uma carreta Iveco e o Ford Ecosport aconteceu no final da manhã desta terça-feira (30), no setor industrial do município de Sinop.

De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, somente o motorista do caminhão prancha se feriu, ficando preso nos destroços. Os demais envolvidos recusaram atendimento médico. Após ter realizado uma avaliação da ocorrência a guarnição realizou o desencarceramento da vítima realizando o rebatimento do teto e do painel.

Apensar da gravidade e dos ferimentos, a vítima foi conduzida orientada para uma unidade de saúde de Sinop. As causas do acidente são objeto de investigação por parte as autoridades competentes.