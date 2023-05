Durante uma briga na manhã dessa segunda-feira (29), um irmão jogou formol no rosto e no corpo do outro, em Cáceres. Suspeito tentou atear fogo na vítima e fugiu em seguida. De acordo com informações do boletim de ocorrências, a vítima de 46 anos procurou a sede do batalhão e relatou que tinha sido agredida pelo irmão. Ainda narrou que o suspeito teria jogado um produto químico corrosivo em seu corpo. Logo após a discussão, o homem teria tentado riscar um fósforo e atear fogo nele.



Policiais foram até o local, mas o suspeito já tinha fugido. Eles entraram na casa, que reside os irmãos e a mãe, e fizeram buscas no quintal da residência, onde encontraram uma arma de fogo calibre.22 adaptada, dentro de um saco, e uma motosserra nova que ele havia furtado da vizinha.



Dentro da casa, foram encontrados frascos de formol, 4 crânios de bovino com chifres e dois chifres de servo, uma lanterna de caça, uma munição de calibre.22, 6 munições de calibre 38 intactas, 7 capsulas deflagrada de calibre 38, um coldre de couro de revólver com baleiro, onde estavam as capsulas deflagradas de calibre 38, além de uma tarrafa de uso proibido e um fogareiro de acampamento.



Aos policiais, foi relatado que o suspeito é responsável por tudo de ilegal encontrado na casa.



Durante a ocorrência, a vítima apresentou tontura devido ao produtor inalado. Ela foi socorrida até a Unidade de Pronto Atendimento. No hospital, a equipe médica confirmou que a vítima estava com intoxicação por formol, que teria sido jogada em sua face e em seu corpo, já que ele apresentava olhos vermelhos e demais sintomas que caracterizavam intoxicação.



A vítima continua internada sob cuidados médicos na UPA de Cáceres.



Os materiais foram apreendidos e um boletim de ocorrências foi registrado para as devidas providências.