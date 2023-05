Durante patrulhamento pelo Jardim Jacarandas, militares identificaram os homens, em um veículo, transitando em alta velocidade e em atitude suspeita

Dois homens, de 34 e 39 anos, foram presos, na noite desta terça-feira (30.05), por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Jardim Jacarandas, em Sinop. Na ação, foram apreendidos um veículo modelo Fiat Pálio, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 36, 36 munições, 148 porções de cocaína, R$ 182 em espécie e uma balança de precisão.



De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina pela Avenida Perimetral Sul, os militares identificaram dois homens em um veículo Fiat Pálio, com placas de Aripuanã, com películas de insufilm nos vidros e com a lanterna traseira desligada, trafegando em alta velocidade.



Após acompanhamento, os militares conseguiram realizar abordagem do carro, momento em que o passageiro desceu e deixou cair uma porção de substância análoga à cocaína. Em seu bolso, foi localizado mais 11 porções do mesmo entorpecente, dinheiro em espécie e uma munição calibre 38.



Já com o segundo suspeito e condutor do carro, os militares encontraram dois aparelhos celulares e uma outra quantia em dinheiro. Durante busca veicular, no porta luvas do carro, os militares encontraram 136 porções de cocaína embaladas e uma balança de precisão.



Questionado sobre a munição, o suspeito afirmou ter duas armas de fogo em sua residência. Os militares se deslocaram até a residência e efetuaram a apreensão. Os suspeitos e todo material ilícito foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.