Uma pessoa morreu e outras três ficam feridas, na madrugada desta quarta-feira (31), em um acidente entre carro e carreta, no km 560 na BR-163 em Diamantino, a 209 km de Cuiabá. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo um carro de passeio e uma carreta.