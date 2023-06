O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (01) no km 605 da BR-163, em Nova Mutum. De acordo com informação da concessionaria Nova Rota do Oeste, três veículos de carga se envolveram no acidente, sendo um deles carregado com produto perigoso (diesel).



A equipe de resgate da Concessionária esteve no local e todos os envolvidos saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico. Como há envolvimento de veículo tanque carregado com combustível, o processo de remoção e liberação da pista requer cuidados especiais.

O tráfego ficou interditado por aproximadamente duas horas e está normalizado.